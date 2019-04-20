Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак закликав сторони відновити переговори щодо пасхального перемир’я на Донбасі.

Мирослав Лайчак наголосив на необхідності не тільки відновити пасхальне перемир’я, але й домовитися про стійке і незворотне припинення вогню.

– Кожен день люди на сході України зазнають труднощів. Обов’язок сторін – гарантувати безпечну і надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення важкої гуманітарної ситуації, – зазначив глава ОБСЄ.

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Нагадаємо, 18 квітня засідання ТКГ завершилося безрезультатно – Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення перемир’я на великодні свята.

Джерело: OSCE

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine