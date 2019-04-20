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Факти / Україна

ОБСЄ вимагає поновити пасхальне перемир’я на Донбасі

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак закликав сторони відновити переговори щодо пасхального перемир’я на Донбасі.

ОБСЄ

Мирослав Лайчак наголосив на необхідності не тільки відновити пасхальне перемир’я, але й домовитися про стійке і незворотне припинення вогню.

– Кожен день люди на сході України зазнають труднощів. Обов’язок сторін – гарантувати безпечну і надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення важкої гуманітарної ситуації, – зазначив глава ОБСЄ.

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Нагадаємо, 18 квітня засідання ТКГ завершилося безрезультатно – Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення перемир’я на великодні свята.

Джерело: OSCE

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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