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Факти / Україна

США завжди з Україною, ми тут надовго – Волкер

Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ.

США завжди з Україною, ми тут надовго – Волкер

Напередодні другого туру виборів Курт Волкер у Twitter написав, що “США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включно з Кримом, повністю відновленими”.

Читайте: Європа не зіштовхується з такими викликами, які отримує Україна – Волкер

Раніше Волкер пообіцяв, що США продовжать співпрацювати з наступним президентом України, хто б із кандидатів не завоював це крісло.

Джерело: Kurt Volker

Фото: Dreamstime

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