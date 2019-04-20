На подію прибудуть представники 40 країн, які оберуть нового президента ЄКБ та віце-президента Світової федерації бадмінтону.

Під час 52-го конгресу Європейської конфедерації бадмінтону (ЄКБ), який вперше пройде у Києві 26–27 квітня, оберуть нового президента конфедерації та віце-президента Світової федерації бадмінтону. У конгресі візьмуть участь очільники національних федерацій бадмінтону 40 європейських країн.

Серед почесних гостей конгресу: міський голова Києва Віталій Кличко, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, а також президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

– Це визначна подія для нас, адже у Києві відбудуться вибори нового президента Європейської конфедерації бадмінтону. Зміна керівництва – завжди велика й відповідальна справа. Я дивлюся на це з деяким хвилюванням, але впевнений, що це піде на користь конфедерації, – відзначив Браян Агербак, генеральний секретар Європейської конфедерації бадмінтону.

У програмі конгресу: форум членів ЄКБ, збори делегатів і вибори нового президента Європейської конфедерації бадмінтону. Також буде обрано двох директорів і віце-президента Всесвітньої федерації бадмінтону від Європи на 2019-2023 роки.

Під час гала-вечірки буде проведено церемонію нагородження 7th BEC Awards. Нагородять переможців у номінаціях: Найкращий гравець року серед чоловіків, Найкращий гравець року серед жінок, Найкращий молодий гравець, Найкращий парабадмінтоніст року, Найкращий спортсмен-ветеран року, Найкращий тренер року, Найкращий суддя року, Зал слави Європейської конфедерації бадмінтону.

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Європейська конфедерація бадмінтону була створена 24 вересня 1967 р. у Франкфурті, сьогодні вона налічує 52 країни-члени. Штаб-квартира розташована у Брондбі (Данія).

Діючий президент BEC – Грегорі Верпуртен (Бельгія), який очолює Конфедерацію з 2007 року.

Джерело: Федерація бадмінтону України