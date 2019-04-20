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Факти / Україна / Суспільство

Як знайти себе у списках виборців – вибори 2019

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV розповідають, як знайти себе у списках виборців.

Як знайти себе у списках виборців – вибори 2019

Є кілька способів для того, аби перевірити наявність свого імені у списках виборців.

Ви можете звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем проживання, щоб дізнатися цікаву для вас інформацію.

При зверненні до відділення Державного реєстру виборців вам також допоможуть знайти себе у списках виборців, однак для цього доведеться взяти з собою паспорт.

Знайти себе у списках виборців можна й онлайн, відвідавши сайт Державного реєстру виборців. У розділі Перевірка включення вам запропонують ввести особисті дані, після аналізу яких система покаже, чи є ваше ім’я в списках і на яку ділянку для голосування потрібно прийти.

Читайте: Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця

Якщо вас немає у списках виборців, то тут вже нічого не поробиш – до голосування у першому турі вас не допустять. Заяву на внесення у списки виборців потрібно було написати не пізніше, ніж за п’ять днів до дати виборів.

У другому турі ви зможете внести себе до списку виборців за допомогою заяви, однак також не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення виборів.

Якщо ж ви знайшли себе в списках, але бачите помилку, то до 19 квітня необхідно звернутися в адмін суд з відповідним позовом.

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