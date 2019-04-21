Вибори президента України 2019 продовжуються. Як проходять вибори, чи відбуваються порушення, яка явка та хто перемагає – у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні триває другий тур виборів президента. День голосування добігає кінця, і вже можна підбивати підсумки виборів.

Якщо ви ще не встигли проголосувати, покваптесь, бо дільниці працюють до 20:00.

Спокійно і без системних порушень

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що їх спостерігачі фіксують меншу кількість порушень, порівняно з першим туром.

– Загалом вибори відбуваються достатньо спокійно, у нас немає підстав говорити про тенденції, які могли б мати вплив на волевиявлення, – резюмує експерт.

Серед традиційних проблем Кошель називає відкриття дільниць із запізненням, видавання бюлетенів без посвідчень, відсутність інформаційних матеріалів про кандидатів.

– У Вінниці на одній із дільниць затримка була 35 хвилин. Це призводить до того, що окремі виборці можуть не дочекатись, піти і більше не повернутись.

Він додає, що у другому турі простежується незвична тенденція – виборці часто висловлюють занепокоєння, що з їхнім волевиявленням можна ознайомитись:

– Розмір виборчого бюлетеня невеликий, виборці часто не складають його навпіл, а вкидають у виборчу скриньку. Таким чином будь-яка стороння особа може помітити, за кого голосував виборець. Можна навіть чітко простежити тенденцію, на користь якого кандидата голосує більшість виборців.

Дільниці без спостерігачів

Контролювати вибори в Україні збиралась рекордна кількість спостерігачів. Так, напередодні першого туру було зареєстровано 83 тис. спостерігачів від громадських організацій і близько 6 тис. від кандидатів. І якщо в першому турі спостерігачі вели контроль на дільницях, то у другому їхня явка низька.

– На відміну від першого туру, бачимо аномально малу кількість спостерігачів . Ця тенденція протежується в усіх регіонах. У Миколаєві на більшості дільниць взагалі відсутні спостерігачі, на інших присутні по одній чи дві людини, – зазначає Кошель.

Це не є порушенням законодавства і жодних наслідків не матиме, додав експерт. Це свідчить про неувагу до виборів з боку штабів кандидатів, з боку інших політичних партій, які ще два тижні тому повідомляли, що зроблять все можливе, щоб контролювати волевиявлення у другому турі.

10 кримінальних порушень

У МВС повідомляють – станом на 17:00 зареєстровано 938 повідомлень про порушення виборчого законодавства. 12 з них мають ознаки відомості про кримінального правопорушення.

Причому на Київщині чоловік, який прийшов на дільницю, виявив, що замість нього проголосувала інша особа. А на Дніпропетровщині жінка намагалась з’їсти свій бюлетень.

Як голосують українці?

Станом на 15:00 явка виборців становила 45,26%. Лідерами за явкою були Дніпропетровська та Запорізька області. Нагадаємо, що у першому турі у цей час явка становила 45,1%.

Факти ICTV продовжують опитувати українців, за кого вони голосували і як робили свій вибір.

– Я голосувала за те, що має закінчити чинний президент протягом п’яти років. А почав він дуже багато. Як то кажуть, пес гавкає, а караван іде, – зазначає одна з виборців на столичній дільниці.

Були і ті, на чий вибір вплинули дебати. Дуже вагалась, – каже виборець, – вивчала програми кандидатів, їх команди, але вирішальними стали все ж таки дебати:

– Я ровесниця незалежної України, і для мене важливі ці вибори з багатьох факторів. Все залежить не від прізвища президента, а від суспільства. Для того, щоб ми уникали негативного сценарію, громадяни мають долучитись до процесу.

Інші ж голосували за “зміни, світле майбутнє і нове життя”.

Деякі обирали не того, за кого голосувати, а того, проти кого:

– Мені не кандидат подобається, а не подобається те, що відбувається зараз, і всі, хто вже був у владі. Мій вибір більше проти, аніж за, – зазначив виборець.

Вже зовсім скоро українці дізнаються, хто стане наступним президентом України. Нагадаємо, о 20:00 Факти ICTV оприлюднять дані екзит-полу, тому стежте за новинами на нашому сайті.

Лілія Ященко