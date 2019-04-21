У день тиші перед другим туром виборів 2019 в Україні було зафіксовано 262 порушення.
Нацполіція України під вечір дня тиші, який пройшов перед другим туром виборів 2019, зафіксувала 262 заяви про порушення. Було відкрито одну кримінальну справу.
– Станом на 21.00 у день тиші поліцейські зареєстрували 262 заяви та повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом, – йдеться у повідомленні.
В основному порушення стосуються незаконної агітації.
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Нагадаємо, що у день тиші перед другим туром виборів на вулицях залишилася прихована реклама з передвиборчою агітацією.
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