Поки триває голосування в другому турі виборів у штабах кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського журналістів пригощають легкими закусками.
У штабі Порошенка пресі пропонують бургери, овочі на грилі, гарячі напої та випічку.
Асортимент страв на фуршеті у штабі Зеленського схожий.
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До речі, станом на 15.00, у другому турі виборів президента України проголосувало 45,25% виборців.
Бургери та овочі-гриль: чим пригощають у штабах кандидатів у президенти / 3 фотографии
Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.
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