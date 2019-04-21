Поки триває голосування в другому турі виборів у штабах кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського журналістів пригощають легкими закусками.

У штабі Порошенка пресі пропонують бургери, овочі на грилі, гарячі напої та випічку.

Асортимент страв на фуршеті у штабі Зеленського схожий.

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До речі, станом на 15.00, у другому турі виборів президента України проголосувало 45,25% виборців.













Бургери та овочі-гриль: чим пригощають у штабах кандидатів у президенти / 3 фотографии

Трохи обстановки зі штабу Володимира Зеленського. Не дивіться, якщо зголодніли 🙂 pic.twitter.com/h4Ed0CsNW1 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 апреля 2019 г.

Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

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