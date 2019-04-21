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Факти / Україна

Бургери та овочі-гриль: чим пригощають у штабах кандидатів у президенти

Поки триває голосування в другому турі виборів у штабах кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського журналістів пригощають легкими закусками.

Штаб Порошенка

У штабі Порошенка пресі пропонують бургери, овочі на грилі, гарячі напої  та випічку.

Асортимент страв на фуршеті у штабі Зеленського схожий.

Читайте: 2 тур выборов 2019 – онлайн

До речі, станом на 15.00, у другому турі виборів президента України проголосувало 45,25% виборців.

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Бургери та овочі-гриль: чим пригощають у штабах кандидатів у президенти / 3 фотографии

 

Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

Читайте: Результати екзит-полу в другому турі виборів 2019 

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