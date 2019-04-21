Оголошення результатів виборів президента України 2019 за даними екзит-полу пройде у спеціальному випуску Фактів ICTV.

Оголошення результатів Національного екзит-полу другого туру виборів президента України 2019 року відбудеться рівно о 20.00.

Оголошення транслюватиметься у прямому ефірі спеціального випуску Фактів ICTV.

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Крім того, подивитися онлайн результати виборів президента України за даними екзит-полу можна на офіційному YouTube-каналі Фактів ICTV.

До слова, похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% у порівнянні з офіційними даними ЦВК.

Також, Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.