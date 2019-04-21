PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Де і коли дивитися оголошення результатів екзит-полу

Оголошення результатів виборів президента України 2019 за даними екзит-полу пройде у спеціальному випуску Фактів ICTV.

Де і коли дивитися оголошення результатів екзит-полу

Оголошення результатів Національного екзит-полу другого туру виборів президента України 2019 року відбудеться рівно о 20.00.

Оголошення транслюватиметься у прямому ефірі спеціального випуску Фактів ICTV.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Крім того, подивитися онлайн результати виборів президента України за даними екзит-полу можна на офіційному YouTube-каналі Фактів ICTV.

До слова, похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% у порівнянні з офіційними даними ЦВК.

Також, Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
Мене це не цікавить: Данилюк про посаду глави МЗС
Президентські перегони в Україні: які були порушення
12 кримінальних справ, відсутність спостерігачів та відкриті бюлетені: як проходять вибори
Голосування українців за кордоном – результати з першої дільниці
Вкидання бюлетенів: на двох дільницях Донбасу зафіксували порушення
Шість років за гратами та штрафи: які можуть бути покарання за порушення на виборах
За кого голосують? Окупанти на виїзді з Криму опитують українців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка