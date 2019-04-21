У Маріуполі деякі виборчі дільниці охороняють військові з бронетехнікою.

У другому турі президентських виборів виборчі дільниці в Маріуполі охороняються військовими.

Біля Палацу культури Молодіжний, де знаходиться Окружна ділянка №58 помітили БРДМ.

За словами військових, таким чином посилено охорону особливо важливих об’єктів.

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У Маріуполі є дві окружні комісії, які об’єднують 215 дільниць.

Для самих військових створили чотири спеціальні дільниці, де вони зможуть проголосувати.

Нагадаємо, Факти ICTV опублікують дані екзит-полу 21 квітня о 20.00.