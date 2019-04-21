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Факти / Україна / Політика

Другий тур виборів президента 2019: до котрої можна проголосувати

Дільниці для голосування у другому турі виборів президента України працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Другий тур виборів президента 2019: до котрої можна проголосувати

Дільниці для голосування у другому турі виборів президента України відкриються о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

У цей час можна прийти на свою дільницю і віддати голос за одного з кандидатів в президенти.

Для того, щоб отримати бюлетень, вам потрібно буде пред’явити паспорт.

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Після цього потрібно зайти в спеціальну кабінку і поставити галочку навпроти прізвища одного з кандидатів у президенти, потім – опустити бюлетень в урну.

Ті виборці, які прийшли на ділянку для голосування близько 20.00, мають право проголосувати після її закриття.

Для цього один з членів комісії має запросити усіх виборців зайти до приміщення і зачинити двері.

До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн другого туру виборів президента України.

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