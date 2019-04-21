21 квітня відомі українці взяли участь у виборах президента. Серед них велучий ICTV Костянтин Стогній і співак Олег Винник.
Другий тур виборів президента проходить в Україні у неділю, 21 квітня.
Не оминули виборчі дільниці й українські зірки, які діляться у мережі знімками своєї участі у волевиявленні.
Серед відомих українців, які прийшли на виборчі дільниці, ведучий ICTV Костянтин Стогній та співак Олег Винник.
Факти ICTV стежать, як голосують спортсмени, політики і зірки.
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До слова, кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко проголосували у другому турі виборів.
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