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Факти / Україна / Політика

Другий тур виборів: як проголосували зірки

21 квітня відомі українці взяли участь у виборах президента. Серед них велучий ICTV Костянтин Стогній і співак Олег Винник.

Другий тур виборів: як проголосували зірки

Другий тур виборів президента проходить в Україні у неділю, 21 квітня.

Не оминули виборчі дільниці й українські зірки, які діляться у мережі знімками своєї участі у волевиявленні.

Серед відомих українців, які прийшли на виборчі дільниці, ведучий ICTV Костянтин Стогній та співак Олег Винник.

Факти ICTV стежать, як голосують спортсмени, політики і зірки.

Читайте: Другий тур виборів 2019 – онлайн

До слова, кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко проголосували у другому турі виборів.

Фото: Dreamstime

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