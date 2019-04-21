На виборчій дільниці при посольстві України в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента, порахували голоси українців.
За результами голосування українців в Австралії, у другому турі президентський виборів переміг Петро Порошенко.
Загалом участь у виборах взяли 99 осіб, з них 72 виборця підтримали Порошенка і 26 – Володимира Зеленського.
При цьому один бюлетень визнано недійсним, а явка у другому турі виявилися нижчою, ніж у першому, коли проголосували 125 осіб.
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За даними ЦВК, на 17.00 завершилося голосування на 11 закордонних дільницях: в Австралії, Кореї, Японії, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В’єтнамі, Таїланді, Казахстані та Киргизстані.
Факти ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.
Джерело: Посольство України в Австралії