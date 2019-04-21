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Факти / Україна

Комаровський заявив, що не планує бути міністром

Євген Комаровський не збирається ставати міністром у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах.

комаровський

Педіатр Євген Комаровський заявив, що залишиться дитячим лікарем і не ставатиме міністром у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

– Бути міністром не планую. Планую давати поради і відповідати на питання в рамках моєї компетенції, – зазначив він.

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Комаровський розповів, що він дружить із Зеленським 10 років, тому він погодився бути його радником в області медицини.

Нагадаємо, 18 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду. До неї увійшов Євген Комаровський.

Джерело: Доктор Комаровський/Facebook

Фото: Доктор Комаровський/Facebook

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