Євген Комаровський не збирається ставати міністром у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Педіатр Євген Комаровський заявив, що залишиться дитячим лікарем і не ставатиме міністром у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

– Бути міністром не планую. Планую давати поради і відповідати на питання в рамках моєї компетенції, – зазначив він.

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

Комаровський розповів, що він дружить із Зеленським 10 років, тому він погодився бути його радником в області медицини.

Нагадаємо, 18 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду. До неї увійшов Євген Комаровський.

Джерело: Доктор Комаровський/Facebook

Фото: Доктор Комаровський/Facebook