Представник команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк не цікавиться посадою очільника МЗС.
Представник команди кандидата у президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що він спеціаліст у внутрішніх реформах.
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– Перед тим, як будувати зовнішні альянси, треба показати, що в Україні відбуваються серйозні реформи. Ми розуміється, що не зробила попередня влада, тому варто це спочатку зробити. Тоді і зовнішня політика буде успішною, – заявив Данилюк.
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Раніше Факти ICTV писали, що
за даними екзит-полу пройде у спеціальному випуску Фактів ICTV. оголошення результатів виборів президента України 2019
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