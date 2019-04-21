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Факти / Україна / Політика

Мене це не цікавить: Данилюк про посаду глави МЗС

Представник команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк не цікавиться посадою очільника МЗС.

Олександр Данилюк

Представник команди кандидата у президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що він спеціаліст у внутрішніх реформах.

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– Перед тим, як будувати зовнішні альянси, треба показати, що в Україні відбуваються серйозні реформи. Ми розуміється, що не зробила попередня влада, тому варто це спочатку зробити. Тоді і зовнішня політика буде успішною, – заявив Данилюк.

Раніше Факти ICTV писали, що оголошення результатів виборів президента України 2019 за даними екзит-полу пройде у спеціальному випуску Фактів ICTV.

Джерело: Укрправда

Фото: УНІАН

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