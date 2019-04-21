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Факти / Україна / Політика

Не зорієнтувався: Зеленському виписали протокол за демонстрацію бюлетеня

Володимиру Зеленському виписали штраф за те, що кандидат у президенти показав заповнений бюлетень.

Не зорієнтувався: Зеленському виписали протокол за демонстрацію бюлетеня

Володимиру Зеленському вручили адмінпротокол за порушення закону про вибори.

Як відомо, після голосування Зеленський показав заповнений бюлетень, що заборонено законодавством.

Для того, щоб вручити Зеленському документ, представники Нацполіції приїхали до його штабу.

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Не зорієнтувався: Зеленському виписали протокол за демонстрацію бюлетеня / 2 фотографии

– Журналісти мені сказали показати бюлетень, я не зорієнтувався і показав, – пояснив свій вчинок Зеленський.

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На знімку, який виклав у мережі спікер команди Зеленського Дмитро Розумков, видно, як поліцейський заповнює протокол, а Зеленський у цей час щось читає. Можливо, текст статті закону.

Розмір штрафу визначатиме суд. Зеленський повинен буде заплатити від 510 до 750 грн.

До слова, інший кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував на виборах без порушень.

Фото: Дмитро Розумков

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