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Факти / Україна / Політика

Порошенко проголосував у другому турі виборів

Кандидат у президенти Петро Порошенко прийшов до виборчої дільниці, аби проголосувати у другому турі виборів.

Петро Порошенко

Перед тим, як прийти на ділянку для голосування, Порошенко відвідав службу у Михайлівському соборі.

Він сказав, що пишається виборами в Україні і сподівається, що українці голосуватимуть з розумом.

– Я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію і саме це характеризує Україну як європейську державу, – сказав Порошенко.

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До слова, у Польщі на ділянках для голосування у другому турі виборів президента України утворилися величезні черги.

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