Українці обирали Президента в 72 країнах світу. Змогли зробити свій вибір навіть в Антарктиді вчені на полярній станції імені Вернадського. Першими проголосували українці в Австралії. Тоді у Києві була лише перша ночі.

Останніми закриються дільниці в американському Сан-Франциско. За київським часом це вже завтра – о 6 ранку. На дільницях у Польщі сьогодні були величезні черги. Декого не виявилося в списках, а за інших уже хтось проголосував.

Збільшилась кількість і бажаючих проголосувати у Туреччині – майже на 50%. У Празі перед відкриттям дільниці українці, стоячи у довжелезній черзі, заспівали гімн.

Як і минулого туру не змогли проголосували українці, які живуть в Росії. Не було на цих виборах і російських спостерігачів. Через агресію Москви в Криму і на Донбасі.

Зате змогли проголосувати кримчани. Для них працювали дільниці поблизу лінії розмежування з півостровом. В будинку культури в містечку Каланчак у додаткових списках зареєструвалися більше ста кримчан. Їх зустрічали члени комісії з оберегами, зробленими власноруч.

Всього планували приїхати на материк аби проголосувати понад півтисячі кримчан. Для оперативності проходження перевірки прикордонники змінили навіть порядок роботи. Переважна більшість дільниць в Україні відкрилися вчасно. Але були і такі, які свою роботу розпочали з запізненням. Зокрема, в селі Лебединське, поблизу Маріуполя. Практично на лінії фронту.

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Сьогодні члени виборчої комісії просто не прийшли на дільницю. Центрвиборчком весь день намагався змусити комісію розпочати роботу.

Були сьогодні і форс-мажори. У Чернівцях голова виборчої комісії прийшов на дільницю напідпитку. У Вінниці ж взагалі голова загубився та ще й з ключами. Сейф з бюлетенями рятувальникам довелося відкривати ломом.

Вистачало і курйозних випадків. На Київщині виборець втік з дільниці разом з бюлетенем. В Кривому Розі нетвереза жінка намагалася свій з’їсти. А у Нікополі на Дніпропетровщині чоловік невдало пожартував про бомбу. Але його погрозу серйозно не сприйняли і голосування не зупиняли.

Були порушення і в місцях позбавлення волі. У деякі колонії бюлетенів завезли в рази більше від потреби. А от в Лук’янівському СІЗО омбудсмен Людмила Денісова виявила нестачу і бюлетенів, і урн для голосування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Україні пройшов день тиші.