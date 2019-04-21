Від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської. Вперше в Україні змінили форму правління в далекому 2004-му, коли Верховна Рада внесла зміни до Конституції.

Але з набуттям чинності політреформи з’явилось двовладдя. Повноваження президента й прем’єра почали дублюватися, виникла політична криза. У 2010-му, коли до влади прийшов Янукович, з допомогою Конституційного суду він повернув статус кво. Тобто фактично узурпував владу.

Однак вже в лютому 2014-го, після трагічних подій на Майдані і втечі Януковича, парламент відновив баланс влади.

Відповідно до Конституції, президент є верховним головнокомандувачем Збройних сил. А отже, має безпосередній вплив на все, що пов’язано з армією. Він може оголошувати мобілізацію, ініціювати запровадження воєнного стану, призначати керівництво генштабу.

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Серед найвагоміших його повноважень – кадрові ініціативи. Зокрема, президент пропонує своїх кандидатів на 5 ключових посад у державі: двох міністрів – оборони і закордонних справ. А також генпрокурора, голову СБУ та очільника Нацбанку. Хоча остаточно їх все ж затверджує парламент. А от соціально-економічні питання, як підвищення зарплат і пенсій чи то зниження комунальних тарифів поза зоною його компетенції.

Але в той самий час саме президент у нас призначає голову й членів НКРЕ – Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Хоча, відповідно до Конституції, не має таких повноважень. Проте вони є у законі. Річ у тім, що запровадивши політреформу, Рада не змінила близько двох десятків законодавчих актів, які, за словами юристів, розширюють повноваження глави держави.

Подання про призначення прем’єр-міністра президент вносить до парламенту за пропозицією коаліції фракцій у Верховній Раді. А голів обласних та районних адміністрацій призначає лише за згодою уряду.

А от кого президент може самостійно призначити або звільнити – так це секретаря Ради нацбезпеки та оборони, третину складу Конституційного суду, главу своєї адміністрації, а також очільників дипломатичних представництв в інших державах. Для цього достатньо його указів.

Президент підписує документи, які ухвалив парламент. І лише після цього вони набувають чинності. Якщо ж не погоджується із нардепами, то може ветувати закони. Та й загалом має право розпуску Ради та призначення дочасних виборів, якщо на те будуть юридичні підстави.

А ще фахівці радять не забувати й про неформальні важелі впливу гаранта. Принаймні, донині у високих кабінетах зберігся захищений канал спецзв’язку, так звана двохсотка. Ну і як не згадати про церемоніальні повноваження президента. Такі як помилування, амністія, надання або припинення українського громадянства та вручення державних нагород.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим пригощали у штабах кандидатів у президенти.