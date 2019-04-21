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Факти / Україна / Політика

У Кривому Розі 8-річна дитина опинилася у списку виборців

У Кривому Розі в списки виборців потрапив 8-річний хлопчик. Поліція не вбачає у цьому порушення.

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Правоохоронці перевіряють, яким чином 8-річна дитина могла потрапити до списку виборців однієї з дільниць Кривого Рогу.

– Випадок зареєстрований, наразі проводиться перевірка, – зазначила прес-секретар ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За її словами, наразі поліція не вбачає адміністративного чи кримінального правопорушення – лише перевіряють, як сталася ця помилка.

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Стежте за прямою трансляцією Фактів тижня і спецвипуску о 20.00, де буде оголошено результати екзит-полу.

Факти  ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

Джерело: УНН

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