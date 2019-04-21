Під Києвом у Кагарлицькому районі виборець втік з бюлетнем з виборчої дільниці.
У Кагарлицькому районі Київської області чоловік під час голосування на виборах 2019 втік з бюлетнем з виборчої дільниці. Він отримав бюлетень, але замість того, щоб віддати свій голос та кинути в урну, втік з місця голосування.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу у Києві.
– У Кагарлицькому районі Києвської області виборець отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з бюлетнем, – сказав Яровий.
Зараз поліція перевіряє цю інформацію та фіксує порушення.
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Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за виборами 2019 в онлайн-трансляції.
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