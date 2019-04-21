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Факти / Україна

У Київській області чоловік втік з бюлетнем з дільниці

Під Києвом у Кагарлицькому районі виборець втік з бюлетнем з виборчої дільниці.

У Київській області чоловік втік з бюлетнем з дільниці

У Кагарлицькому районі Київської області чоловік під час голосування на виборах 2019 втік з бюлетнем з виборчої дільниці. Він отримав бюлетень, але замість того, щоб віддати свій голос та кинути в урну, втік з місця голосування.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу у Києві.

– У Кагарлицькому районі Києвської області виборець отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з бюлетнем, – сказав Яровий.

Зараз поліція перевіряє цю інформацію та фіксує порушення.

Читайте: Без селфі та домашніх тварин: як поводитись на виборах 2019

Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за виборами 2019 в онлайн-трансляції.

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