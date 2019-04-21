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Факти / Україна

У Варшаві та Кракові біля виборчих дільниць величезні черги

У Варшаві та Кракові біля посольства України у Польщі утворилися великі черги виборців, які хочуть проголосувати на виборах 2019.

У Варшаві та Кракові біля виборчих дільниць величезні черги

Зранку біля виборчих дільниць Варшави і Кракова утворилися черги серед бажаючих віддати свій голос на виборах 2019.

Біля посольства України у Кракові через годину після відкриття виборчої дільниці утворилася черга. Біля консульства у Варшаві черги утворилися ще до відкриття виборчих дільниць.

Очевидці повідомляють, що охочих проголосувати у другому турі виборів президента України у декілька разів більше, ніж у першому турі.

Українці у Польщі можуть проголосувати у Варшаві, Любліні, Кракові та Гданську.

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До речі, у день виборів президента України у столиці Чехії, Празі, утворилися величезні черги виборців, там великі скупчення людей можна було побачити за півгодини до відкриття дільниці.

Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за другим туром виборів 2019 онлайн.

Джерело: Посольство України у Польщі

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