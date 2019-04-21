У штабі Володимира Зеленського пропонують законодавчо закріпити термін “бойовик” для членів “ДНР” і “ЛНР”.

У штабі Володимира Зеленського пропонують закріпити у законі термінологію щодо бойовиків, які воюють на Донбасі на стороні Росії.

На думку спікера штабу Зеленського Дмитра Разумкова, неправильно називати бандитів у рядах “ДНР” і “ЛНР” “повстанцями”.

– Я все-таки вважаю, що це бойовики.

Разумков також прокоментував слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він ставив запитання українців своєму опонентові Петру Порошенку:

– Як було написано (“повстанці ДНР і ЛНР”. – Ред.), так і було озвучено.

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Нагадаємо, кандидати у президенти Порошенко і Зеленський провели дебати на НСК Олімпійський перед другим туром виборів.