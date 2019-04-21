На ранок неділі у Донецькій області не відкрилася тільки одна виборча дільниця в селі Лебединське.

В Донецькій області в селі Лебединське Волноваського району не відкрилася виборча дільниця.

За словами глави Нацполіції Сергія Князева, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які тепер позбавлені права проголосувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 157 Кримінального кодексу.

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До слова, спостерігачі вже починають фіксувати перші порушення на виборах президента України 2019.

Так, у Яготині Київської області спостерігача від громадської організації Опора не пустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії через посвідчення старого зразка.