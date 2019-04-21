В Яготині (Київська область) спостерігача не пустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії.
Спостерігача від громадської організації Опора не пустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії в Яготині через посвідчення старого зразка.
Зазначається, що такі дії є незаконним, оскільки вибори є повторними.
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Спостерігачі, які були зареєстровані у першому турі, зберігають свій статус і продовжують працювати у другому турі.
Після дзвінка голові окружної виборчої комісії, яка підтвердила наявність цієї постанови, спостерігача пустили на засідання, але відкриття сейфа і підрахунок бюлетенів він пропустив.
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