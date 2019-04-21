Як проголосували українці у різних регіонах країни – результати опитування Національного екзит-полу у матеріалі Фактів ICTV.

Результати екзит-полів, відповідно до опитування громадян у 2 турі виборів 2019 по всій Україні, показали, що 73% виборців проголосували за Володимира Зеленського, 25,5% – за Петра Порошенка.

Зіпсованих бюлетенів, за результатами екзит-полу, 1,5%.

Так, за Володимира Зеленського найбільше проголосували на сході країни – 87,3%, а найменше в західній частині України – 56,9%.

Центр – 70,2%, а південь – 85,4%.

Петра Порошенка підтримали найбільше на заході України – 41,3%, менше – на сході країни – 11,5%.

Південь – 13,5%, а центр – 28%.

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До слова, дані екзит-полу можуть мати похибку до 3% в порівнянні з офіційними даними ЦВК.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про команду Володимира Зеленського, яку він представив українському народові 18 квітня.