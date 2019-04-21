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Явка у другому турі: перші дані ЦВК на 11.00

Станом на 11.00 на виборах президента України проголосували 10,2% виборців.

Явка у другому турі: перші дані ЦВК на 11.00

Наразі відповідну інформацію до ЦВК надали 10 виборчих округів.

Найбільша явка на цю годину спостерігається у Луганській області (22,08%).

Найменша – в Івано-Франківській області (8,1%).

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

До слова, кандидат у президента Володимир Зеленський проголосував у другому турі виборів.

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