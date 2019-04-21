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Явка виборців: дані ЦВК на 15.00

Станом на 15.00, у другому турі виборів президента України проголосувало 45,25% виборців.

Вибори 2019

Згідно з інформацією ЦВК зі 171 виборчого округу, станом на 15.00 в Україні проголосували 45,25% громадян.

Найбільше виборців прийшли на дільниці у Дніпропетровській області (50,92%).

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

Найменша явка спостерігається у Закарпатській області, де проголосувати за президента прийшли лише 27,79% українців.

До слова, у селі Кінецьпіль (Миколаївська область) один з виборців порвав бюлетень на знак протесту.

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