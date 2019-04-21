Станом на 15.00, у другому турі виборів президента України проголосувало 45,25% виборців.
Згідно з інформацією ЦВК зі 171 виборчого округу, станом на 15.00 в Україні проголосували 45,25% громадян.
Найбільше виборців прийшли на дільниці у Дніпропетровській області (50,92%).
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Найменша явка спостерігається у Закарпатській області, де проголосувати за президента прийшли лише 27,79% українців.
До слова, у селі Кінецьпіль (Миколаївська область) один з виборців порвав бюлетень на знак протесту.
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