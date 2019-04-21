Явка виборців у другому турі виборів президента на 12.00 складає 25,3% з похибкою 0,7%, повідомляє громадська мережа Опора.
Зокрема, явка виборців на 12.00 по регіонах виглядає так:
- Центр – 26,7%;
- Схід – 29,7%;
- Південь – 28,2%;
- Захід – 18,4%.
Низьку явку на заході в Опорі пов’язують зі святкуванням Вербної неділі.
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За даними Опори, під час першого туру виборів президента України явка на 12.00 склала 24%.
Факти ICTV також стежать за явкою на вибори глави держави, які передає ЦВК.
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