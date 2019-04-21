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Факти / Україна

Явка виборців на 12.00 становила 25,7% – Опора

Явка виборців у другому турі виборів президента на 12.00 складає 25,3% з похибкою 0,7%, повідомляє громадська мережа Опора.

вибори

Зокрема, явка виборців на 12.00 по регіонах виглядає так:

  • Центр – 26,7%;
  • Схід – 29,7%;
  • Південь – 28,2%;
  • Захід – 18,4%.

Низьку явку на заході в Опорі пов’язують зі святкуванням Вербної неділі.

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

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Результати

За даними Опори, під час першого туру виборів президента України явка на 12.00 склала 24%.

Факти ICTV також стежать за явкою на вибори глави держави, які передає ЦВК.

Джерело: ОПОРА

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