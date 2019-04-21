Станом на 15.00, участь у другому турі виборів президента України взяли 45,38% громадян.
Факти ICTV зібрали статистику з кожної області України, станом на 15.00.
- Вінницька область – 45,29%
- Волинська область – 44,19%
- Дніпропетровська область – 50,9%
- Донецька область – 45,34%
- Житомирська область – 46,03%
- Закарпатська область – 28,21%
- Запорізька область – 50,95%
- Івано-Франківська область – 36,73%
- Київська область – 47,65%
- Кіровоградська область – 47,03%
- Луганська область – 47,22%
- Львівська область – 39,92%
- Миколаївська область – 48,66%
- Одеська область – 43,38%
- Полтавська область – 50,37%
- Рівненська область – 42,9%
- Сумська область – 47,81%
- Тернопільська область – 40,52%
- Харківська область 48,42%
- Херсонська область – 46,19%
- Хмельницька область – 44,85%
- Черкаська область – 46,96%
- Чернівецька область – 34,93%
- Чернігівська область – 48,91%
- Київ – 46,18%
Читайте: Другий тур виборів 2019 – онлайн
До слова, кандидату у президенти Володимиру Зеленському виписали штраф за те, що він показав заповнений бюлетень.