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Факти / Україна / Політика

Явка виборців по областях на 15.00

Станом на 15.00, участь у другому турі виборів президента України взяли 45,38% громадян.

Явка виборців по областях на 15.00

Факти ICTV зібрали статистику з кожної області України, станом на 15.00.

  • Вінницька область – 45,29%
  • Волинська область – 44,19%
  • Дніпропетровська область – 50,9%
  • Донецька область – 45,34%
  • Житомирська область – 46,03%
  • Закарпатська область – 28,21%
  • Запорізька область – 50,95%
  • Івано-Франківська область – 36,73%
  • Київська область – 47,65%
  • Кіровоградська область – 47,03%
  • Луганська область – 47,22%
  • Львівська область – 39,92%
  • Миколаївська область – 48,66%
  • Одеська область – 43,38%
  • Полтавська область  – 50,37%
  • Рівненська область – 42,9%
  • Сумська область – 47,81%
  • Тернопільська область – 40,52%
  • Харківська область 48,42%
  • Херсонська область – 46,19%
  • Хмельницька область – 44,85%
  • Черкаська область – 46,96%
  • Чернівецька область – 34,93%
  • Чернігівська область – 48,91%
  • Київ – 46,18%

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До слова, кандидату у президенти Володимиру Зеленському виписали штраф за те, що він показав заповнений бюлетень.

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