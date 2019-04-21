Станом на 15.00, участь у другому турі виборів президента України взяли 45,38% громадян.

Факти ICTV зібрали статистику з кожної області України, станом на 15.00.

Вінницька область – 45,29%

Волинська область – 44,19%

Дніпропетровська область – 50,9%

Донецька область – 45,34%

Житомирська область – 46,03%

Закарпатська область – 28,21%

Запорізька область – 50,95%

Івано-Франківська область – 36,73%

Київська область – 47,65%

Кіровоградська область – 47,03%

Луганська область – 47,22%

Львівська область – 39,92%

Миколаївська область – 48,66%

Одеська область – 43,38%

Полтавська область – 50,37%

Рівненська область – 42,9%

Сумська область – 47,81%

Тернопільська область – 40,52%

Харківська область 48,42%

Херсонська область – 46,19%

Хмельницька область – 44,85%

Черкаська область – 46,96%

Чернівецька область – 34,93%

Чернігівська область – 48,91%

Київ – 46,18%

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До слова, кандидату у президенти Володимиру Зеленському виписали штраф за те, що він показав заповнений бюлетень.