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Факти / Україна

За кого голосують? Окупанти на виїзді з Криму опитують українців

Окупанти у Криму опитують українців щодо їхньої участі на виборах президента України.

За кого голосують? Окупанти на виїзді з Криму опитують українців

Російські окупанти проводять опитування українців, що виїжджають із Криму, на тему їхньої участі у виборах президента України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Силовики на адмінкордоні з тимчасово окупованим півостровом ставлять громадянам України питання про те, чи збираються вони голосувати на виборах, на якій виборчій дільниці і за якого кандидата.

Прикордонники також відзначають відсутність конфліктних ситуацій або провокацій з боку окупантів на адмінкордоні з Кримом.

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Нагадаємо, МВС може задіяти авіацію у разі ускладнення ситуації на президентських виборах в Україні.

Фото: QHA

Джерело: ДПСУ

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