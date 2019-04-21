Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, чим буде займатися у першу чергу, як очолить країну.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який за результатами екзит – полів лідирує на виборах, розповів про перші кроки на посаді глави держави.

– Ми будемо робити усе для України – ми її об’єднаємо. Ми зібрали велику команду, яка буде працювати заради українського народу. Я стану гарантом Конституції. Ми будемо захищати нашу країну. Ми будемо робити все, аби припинити вогонь на Донбасі. Будемо робити законопроекти, боротися з корупцією, – заявив Зеленський.

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Він додав, що збирається у тур Україною, аби поспілкуватися з українцями заради розв’язання проблем простих громадян.

Раніше Факти ICTV писали, що за Володимира Зеленського найбільше проголосували на півдні країни – 85,4%, а найменше в західній частині України – 57%. Центр – 70,3%, а схід – 87,7%.