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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Порошенко привітав мене з перемогою

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що Петро Порошенко подзвонив йому і привітав з перемогою.

Зеленський: Порошенко привітав мене з перемогою

Володимир Зеленський повідомив, що чинний президент України петро Порошенко зателефонував йому і привітав з перемогою у другому турі виборів.

– Я дуже дякую президенту України Петру Олексійовичу Порошенку – тільки що він привітав мене з перемогою. Я йому вдячний – він сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди, – заявив Зеленський.

Інавгурація нового президента України повинна відбутися до 3 червня 2019 року.

О 20.00 були опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.

Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником  – 25,3%.

Читайте: Другий тур виборів президента України 2019 (ОНЛАЙН)

Нагадаємо,  окупованого Криму виїхали близько 800 осіб, щоб взяти участь у голосуванні на президентських виборах.

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