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Факти / Україна

ЗСУ знищили чотирьох бойовиків на Донбасі

Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів, з них чотири рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ЗСУ

Окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

На провокації підрозділи Об’єднаних сил дали відповідь.

За даними розвідки, чотири окупанти були знищені і ще шестеро поранені.

Бойовики обстрілювали ЗСУ двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів в районі села Павлопіль.

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В районі населеного пункту Опитне здійснено обстріли з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Станкові і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосували біля населеного пункту Піски, Авдіївка та Гнутово.

Нагадаємо, 18 квітня Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення перемир’я на великодні свята.

Джерело: ООС

Фото: Міноборони

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