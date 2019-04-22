Факти ІCTV розповідають про те, що відбувалося у день другого туру виборів президента України 2019 у штабі кандидата Петра Порошенка.

Петро Порошенко починає свій день з відвідування Михайлівського собору і голосування у Будинку офіцерів. Прибуває кандидат у президенти на дільницю після 12.00 разом з сім’єю та великою кількістю охорони. Насамперед чинний президент вітає усіх зі святом, розповідає про свій візит до храму. Ділиться, що перебування в церкві та спільні молитви з українським народом додали йому сил та наснаги.

– Я твердо переконаний, що під час виборів ми повинні зробити все, аби наш європейський і євроатлантичний курс не те що був зупинений, а ми навіть не уповільнили шлях до реформ. Ми точно цього нікому не дозволимо, – стверджує президент.

Під час розмови згадує про свої заслуги для країни, зокрема томос, армію та європейську інтеграцію. Підкреслює високий рівень проведення цьогорічних виборів.

– Неважливо хто виграє, головне – не втратити країну, – додає він.

Чим годують та що розповідають у передвиборчому штабі президента

Виборчий штаб Петра Порошенка розмістився у Мистецькому арсеналі. Ось як він виглядає зсередини:

























Не здавайся! Як пройшов другий тур виборів у штабі Петра Порошенка / 6 фотографий

Крім того, ми підготували для вас міні-екскурсію у відеоформаті.

На початку дня всередині панує спокійна атмосфера, все серйозно та культурно. Ближче до вечора з’являється більше людей, у приміщені стає більш жваво та гучно. Офіціанти пропонують чай, каву, воду, сік, печиво, канапки та кекси. Згодом подають гарячі страви: смажену картоплю, бургери та шашлик.









Не здавайся! Як пройшов другий тур виборів у штабі Петра Порошенка / 2 фотографии

У залі велика кількість моніторів, які транслюють прямі включення зі сцени, а у перервах – з телеканалу Прямий.

Спікери

Ведучий по черзі запрошує спікерів: політичних і громадських діячів, істориків, бійців АТО, експертів з різних питань, волонтерів, серед присутніх є навіть співак.

Усі вони розповідають про основні напрями розвитку країни, які розвивалися за п’ять років правління. Про томос, армію та вступ до ЄС згадує ледь не кожен. Вони міркують про поступові покращення, реформи, децентралізацію, про те, як зміцнилася вітчизняна армія, як багато було зроблено і як багато заплановано на майбутнє.

– Усіх українських президентів завжди ненавиділи. Тому що проводяться болісні реформи, а народ тяжко сприймає будь-які зміни, – розповідає Констянтин Квурт, представник громадської організації Інтерньюз-Україна.

Не обходиться і без розмов про Приватбанк та Коломойського. Покритикувати виборців Зеленського та самого кандидата також не забувають.

– Прихильники Зе не розрізняють брехливу інформацію від достовірної, вони читають “зливні бачки”, – розповідає представник порталу Texty Кульчицький Роман.

Близько 15.00 у штаб прибуває Артур Герасимов – народний депутат та представник фракції Блоку Петра Порошенка.

– Жоден з п’яти років не був втрачений. Ключове, чого ми домоглися за ці роки – чітко визначений стратегічний напрямок України до Нато та ЄС. Спілкуючись з журналістами, з простими людьми, з виборцями, я завжди пропоную порівняти два факти: як виглядала українська армія навесні 2014 року і як вона виглядає навесні 2019, – ділиться із публікою політик.

На питання, чи у разі програшу партія Солідарність піде на парламентські вибори, відповідає – обов’язково піде.

Реакція на перші результати екзит-полу

О 20.00 з’являються перші результати екзит-полу станом на 18.00. Трішки пізніше до штабу прибуває Петро Порошенко з дружиною. Гучні оплески не вщухають декілька хвилин.

Свою урочисту промову президент розпочав з цитування слів Вінстона Черчилля.

– Ніколи не здавайтеся! Ніколи-ніколи-ніколи! Не здавайся у великому, ані у малому, якщо це не суперечить здоровому глузду. Цими словами Вінстона Черчилля я керувався завжди. Цими словами я керувався у 2014 році, коли на Україну сунулась путінська орда. Жодна країна у світі не стояла перед такими викликами, які тоді стояли перед Україною. Ніколи не здавайся – чув я тоді, коли балотувався на вибори у 2019-му році. Чую я це і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. Вони дають мені підставу подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити це так, як заведено у провідних європейських країнах, – промовляє Петро Олексійович.

Кандидат у президенти підсумував всі п’ять років президентства – весь обсяг виконаної роботи.

– Ви найкращі – , звертається він до публіки та дякує за підтримку усім.

Порошенко завершує промову з обіцянками, що він не залишить політику і буде захищати Україну і народ. Наголошує, що навіть програвши, він зберігає оптимізм та віру в краще, але водночас прогнозує можливе пониження курсу гривні і повернення Приватбанку Коломойському.

В кінці на сцену виходить близьке оточення політика і разом з журналістами і публікою співає гімн України. В залі лунають оплески.

Фото: Петро Порошенко

Людмила Богданова