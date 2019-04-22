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Вибори 2019: голосування за кордоном завершилося

О 6.00 у Сан-Франциско (США) закрилася остання дільниця для голосування на виборах президента України за кордоном.

Вибори 2019: голосування за кордоном завершилося

За кордоном завершилося голосування у другому турі виборів президента України. Останньою закрилася виборча дільниця у Сан-Франциско (США).

Виборчі дільниці в інших країнах працювали з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

В Україні голосування також проходило з 8.00 до 20.00.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)

До слова, офіційні результати другого туру виборів президента України можуть оголосити після Пасхи.

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