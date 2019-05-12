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Факти / Україна

Коли в Україні будуть відзначати День батька – дата

День батька в Україні був затверджений Кабміном заради зміцнення інституту сім’ї. У 2019 році День батька відзначатимуть 16 червня.

Коли в Україні будуть відзначати День батька – дата

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня батька.

День батька в Україні відзначатимуть у третю неділю червня.

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Рішення ухвалили для створення сприятливих умов зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у виховному процесі дітей.

Тим часом Факти ICTV зібрали привітання з Днем матері. Свято відзначають щороку у другу неділю травня у 85 країнах світу, включаючи Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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