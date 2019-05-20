Погода протягом тижня, з 21 по 24 травня, в Україні буде дощовою, місцями з грозами.

У вівторок, 21 травня, сильні дощі з грозами очікуються у західних та північних областях України.

На сході буде сонячно до +24 градусів тепла.

На півдні – не вище +25, у центрі +24, але також дощитиме. На півночі дощ, температура від +22 до +24.

У західних областях дощитиме, температура становитиме +16-21.

У Києві дощ, вночі 12-14, а вдень 22-24 вище нуля.

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На середу, 22 травня, синоптики прогнозують опади по всій території України.

На заході температуре сягне +20.

У північних і центральних областях +19-21, на півдні +23, на сході +21.

У столиці очікуються опади, вночі +14, вдень до +21.

У четвер, 23 травня, дощі і грози не відступатимуть.

У центральних областях температура становитиме до +23.

На півдні температура повітря буде коливатися в межах +23-25.

У північних областях +23, на заході +20.

В Києві знову опади, вночі +11-13, вдень +21-23.

У п’ятницю, 24 травня, дощі припиняться на сході.

У центрі і на півночі – від +22 до +24.

На заході +16-21 тепла.

У столиці дощ, вночі +12-14, вдень +22-24 тепла.

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