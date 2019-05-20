Погода протягом тижня, з 21 по 24 травня, в Україні буде дощовою, місцями з грозами.
У вівторок, 21 травня, сильні дощі з грозами очікуються у західних та північних областях України.
На сході буде сонячно до +24 градусів тепла.
На півдні – не вище +25, у центрі +24, але також дощитиме. На півночі дощ, температура від +22 до +24.
У західних областях дощитиме, температура становитиме +16-21.
У Києві дощ, вночі 12-14, а вдень 22-24 вище нуля.
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На середу, 22 травня, синоптики прогнозують опади по всій території України.
На заході температуре сягне +20.
У північних і центральних областях +19-21, на півдні +23, на сході +21.
У столиці очікуються опади, вночі +14, вдень до +21.
У четвер, 23 травня, дощі і грози не відступатимуть.
У центральних областях температура становитиме до +23.
На півдні температура повітря буде коливатися в межах +23-25.
У північних областях +23, на заході +20.
В Києві знову опади, вночі +11-13, вдень +21-23.
У п’ятницю, 24 травня, дощі припиняться на сході.
У центрі і на півночі – від +22 до +24.
На заході +16-21 тепла.
У столиці дощ, вночі +12-14, вдень +22-24 тепла.
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