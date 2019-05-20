Олена Зеленська з’явилася на інавгурації у вбранні від українського дизайнера Артема Климчука.
Перша леді Олена Зеленська на інавгурації свого чоловіка – президента України Володимира Зеленського була в одязі від українського дизайнера Артема Климчука.
Костюм для Олени Зеленської створювали сім майстрів протягом 184 год. Окрім одягу на Зеленській були і прикраси made in Ukraine: сережки від українського бренду Guzema Jewelry.
У своїх роботах Климчук часто використовує вишивку. Вбрання Олени Зеленської не стало винятком, його виготовили з шовково-вовняної тканини з етно-елементами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Перша Леді України @olenazelenska_official в спеціально розробленому костюмі #ARTEMKLIMCHUK на інавгурації Президента❤️
Читайте: Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді
До речі, раніше Факти ICTV публікували біографію Олени Зеленської та цікаві факти з її життя.