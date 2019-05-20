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Факти / Україна / Політика

7 майстрів і 184 години: як шили вбрання Олені Зеленській для інавгурації

Олена Зеленська з’явилася на інавгурації у вбранні від українського дизайнера Артема Климчука.

7 майстрів і 184 години: як шили вбрання Олені Зеленській для інавгурації

Перша леді  Олена Зеленська на інавгурації свого чоловіка – президента України Володимира Зеленського була в одязі від українського дизайнера Артема Климчука.

Костюм для Олени Зеленської створювали сім майстрів протягом 184 год. Окрім одягу на Зеленській були і прикраси made in Ukraine: сережки від українського бренду Guzema Jewelry.

У своїх роботах Климчук часто використовує вишивку. Вбрання Олени Зеленської не стало винятком, його виготовили з шовково-вовняної тканини з етно-елементами.

 

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Перша Леді України @olenazelenska_official в спеціально розробленому костюмі #ARTEMKLIMCHUK на інавгурації Президента❤️

Публикация от artemklimchuk (@artemklimchuk_official)

Читайте: Олена Зеленська на інавгурації: як виглядала перша леді

До речі, раніше Факти ICTV публікували біографію Олени Зеленської та цікаві факти з її життя.

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