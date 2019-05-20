В Окружному адмінсуді Києва роз’яснили можливість оскарження указу президента про розпуск Верховної Ради, якщо такий з’явиться.

Суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін повідомив, що зупинити указ президента про розпуск парламенту в порядку забезпечення позовної заяви неможливо.

– Зупинення указу президента України не допускається. Пряму заборону на такі дії передбачено кодексом, – сказав суддя.

Також, за його словами, неможливо забезпечити позов щодо заборони ЦВК здійснювати підготовку до позачергових виборів.

Санін зазначив, що виборчий процес позачергових виборів починається на наступний день після офіційного опублікування відповідного указу:

– Тобто, якщо завтра надрукують указ – післязавтра розпочинається виборчий процес позачергових виборів.

Суддя пояснив, що рішення про розпуск Ради ухвалюється після консультацій президента зі спікером парламенту, його заступниками та головами фракцій.

Проте, як зазначив Санін, позиція керівництва ВР і депутатів є лише консультативною, і вони не можуть заблокувати указ про розпуск парламенту.

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Нагадаємо, під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.

Джерело: Богдан Санін