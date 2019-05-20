Громадська рада порекомендувала НКРЕКП провести низку заходів для попередження поглиблення газової кризи.

Громадська рада при НКРЕКП на засіданні, що відбулося 14 травня 2019 року, затвердила пропозиції щодо недопущення поглиблення кризи в газорозподільчій галузі.

Було констатовано, що газорозподільча галузь опинилась на межі колапсу через зволікання НКРЕКП. Держрегулятор з 2016 року не змінює тарифи на газорозподіл, зупинив перехід на двоставковий тариф та облік газу в енергетичних одиницях. Хоча такі кроки передбачені реформою ринку газу, а також угодами із МВФ та Енергетичним співтовариством.

Загальні збитки операторів ГРМ вже досягли 30 млрд грн, що призвело до катастрофічного відтоку кадрів, погіршення технічного стану мереж та загрожує безпеці газопостачання.

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З огляду на небезпеку, яку створює таке зволікання, Громадська рада рекомендує НКРЕКП:

невідкладно переглянути та встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу;

передбачити врегулювання збитків, пов`язаних із несвоєчасним переглядом тарифів, зокрема невідповідності ціни ВТВ, їх обсягів та інших складових;

звернутися до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вимогою визначити відповідно до чинної методології обсяги ВТВ для кожного оператора ГРМ та видати відповідний наказ. Адже витрати на ВТВ складають в тарифі близько 50% його вартості та визначально впливають на фінансово економічний стан операторів ГРМ;

звернутись до Кабінету Міністрів України щодо встановлення справедливих та об’єктивних норм споживання природного газу для побутових споживачів. В основі таких норм мають бути результати проведених досліджень;

невідкладно завершити заходи для переходу на вимірювання спожитого газу за енергетичними одиницями;

підготувати пропозиції за двоставковим тарифом та розпочати громадські слухання з цього приводу, враховуючи, що термін дії тимчасової методології тарифів на розподіл газу спливає 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, транзит газу через Україну можуть зупинити у 2020 році.

Джерело: УкрФакти