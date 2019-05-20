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Факти / Україна

Люди йдуть з валізами по трасі: Київ зупинився у заторах через інавгурацію

Сьогодні через інавгурацію Володимира Зеленського Київ зупинився у серйозних заторах.

Люди йдуть з валізами по трасі: Київ зупинився у заторах через інавгурацію

Інавгурація Зеленського зупинила Київ у заторах. Так, центр міста перекритий, що ускладнює рух. Перекриті всі виїзди на Бажана.

Рух ускладнений на бульварі Лесі Українки. Стоїть низка вулиць – Мечникова, Велика Васильківська, Генерала Алмазова, Коновальця, Паньківська, Саксаганського.

У мережу потрапила фотографія, як люди з валізами йдуть по трасі, деякі їдуть на велосипедах.

Складно проїхати і від станції метро Житомирська до Шулявської. Також проблеми з рухом є на Вадима Гетьмана і Леся Курбаса.

Стоять Дарницький міст і Дарницьке шосе. Дніпровська набережна, міст Патона і проспект Соборності, Броварський проспект і Північний міст з прилеглими до нього вулицями також застрягли у тягнучках.

Близько аеропорту Київ теж спостерігаються затори.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

До речі, з’явилася програма заходів інавгурації Зеленського.

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