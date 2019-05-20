Батьки новообраного президента України Володимира Зеленського були присутні на церемонії інавгурації сина у Верховній Раді.

Батьки Володимира Зеленського були присутні в залі парламенту під час церемонії інавгурації сина.

Вони сиділи у правій частині сесійної зали біля Олени Зеленської і в одному ряду з колишніми президентами України.

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Мати президента щось говорила чоловікові, киваючи на сесійну залу.













На інавгурації Зеленського в Раді були присутні його батьки / 3 фотографии

Нагадаємо, сьогодні пройшла інавгурація Володимира Зеленського. Факти ICTV публікують повний текст промови президента.

Фото: Верховна Рада