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Факти / Україна

На інавгурації Зеленського в Раді були присутні його батьки

Батьки новообраного президента України Володимира Зеленського були присутні на церемонії інавгурації сина у Верховній Раді.

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Батьки Володимира Зеленського були присутні в залі парламенту під час церемонії інавгурації сина.

Вони сиділи у правій частині сесійної зали біля Олени Зеленської і в одному ряду з колишніми президентами України.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Мати президента щось говорила чоловікові, киваючи на сесійну залу.

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На інавгурації Зеленського в Раді були присутні його батьки / 3 фотографии

Нагадаємо, сьогодні пройшла інавгурація Володимира Зеленського. Факти ICTV публікують повний текст промови президента.

Фото: Верховна Рада

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