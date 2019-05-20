На інавгурацію Володимира Зеленського в Україну приїдуть президенти країн Балтії, президент Грузії та Угорщини.

Участь в інавгурації Володимира Зеленського підтвердили президенти країн Балтії, президент Угорщини та Грузії.

Запрошення для Російської Федерації не висилали.

За словами речника МЗС України Катерини Зеленко, запрошували тільки держави-партнери, які активно співпрацюють з Україною.

На інавгурації будуть присутні президент Литви Даля Грібаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, голова Сенату Чехії Ярослав Кубера.

Від Німеччини приїде Крістіан Вульф, Молдову представлятиме прем’єр-міністр Павло Філіп, Туреччину – віце-президент Фуат Октай, Азербайджан – глава парламенту Октай Асадов, Велику Британію – міністр у справах Співдружності і ООН Тарік Ахмад, лорд Вімблдон.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Від США на інавгурацію прибудуть спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман і в.о. глави дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Відомо, що Польщу представить міністр закордонних справ Яцек Чапутович, Європейську комісію – віце-президент Марош Шевчович, Словаччину – віце-прем’єр-міністр Ріхард Раші, Болгарію – віце-прем’єр Маріяна Ніколова, Румунію – віце-прем’єр Анна Бірчал, Білорусь – віце -прем’єр Ігор Ляшенко, Францію – міністр з питань Європи Амелі де Мошален, Канаду – міністр національної оборони Хардж Сінгх Сейджан, НАТО – помічник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.

Крім участі в інавгурації іноземних гостей, очікують також проведення низки двосторонніх зустрічей. Графік зустрічей і програма інавгурації вже оприлюднені.