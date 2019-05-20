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Факти / Україна

Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову

Рада безпеки ООН сьогодні збереться на засідання, присвячене українському закону про мову.

Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову

Радбез ООН ввечері 20 травня проведе засідання щодо закону про українську мову, яке ініціювала Росія.

За словами речника постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, воно розпочнеться о 22.00.

До слова, 17 травня РФ звернулася до голови Радбезу з проханням скликати засідання щодо закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову.

Відтепер українською мовою повинні володіти чиновники всіх рівнів, судді, військовослужбовці-контрактники, правоохоронці, адвокати, нотаріуси, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств.

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