У селищі Дівички Київської області підполковник армії США Тод Гоф передав для підрозділів ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари класу AN/TPQ-36.

Передача сучасних радарів українським військовим – це прагнення США допомагати Україні захищати територіальну цілісність, наголосив американський підполковник Тод Гоф.

За його словами, ці радари допоможуть українським захисникам впевнено реагувати на засоби вогневого ураження противника та забезпечать точність ураження цілей.

– Ми уже стали свідками, як такі радари захищають територію України на Сході. Ці контрбатарейні станції – частина безпекової допомоги США, вартість якої складає понад $1 млрд 100 млн, – наголосив він.

З 2014 року США передали Україні 13 сучасних контрбатарейних радарів.

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Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії.

















США передали ЗСУ сучасні контрбатарейні радари / 4 фотографии

Нагадаємо, після агресії Росії у Керченській протоці США заявили, що готові допомогти Україні в модернізації флоту, безкоштовно надавши озброєння і техніку.