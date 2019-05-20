PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Світ пишатиметься Україною – Зеленський на зустрічі з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав.

Зустріч Зеленського

Під час зустрічі з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна матиме славу у світі.

– Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава, – сказав Зеленський.

Президент також подякував партнерам України за допомогу у боротьбі з агресією РФ, з корупцією і проблемами в економіці.

Читайте: Виступ Зеленського у Раді – 5 головних тез

Зеленський сподівається, що Україна збільшить кількість міжнародних партнерів і стане тією країною, якою пишатимуться у міжнародному співтоваристві.

Свою промову президент завершив англійською мовою.

  • image
  • image
  • image
  • image
Світ пишатиметься Україною – Зеленський на зустрічі з міжнародними партнерами / 4 фотографии

До слова, інвестори очікують від президента Володимира Зеленського рішень, які позитивно вплинуть на економіку України.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список
Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
Шефіра призначено першим помічником президента
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка