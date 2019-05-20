Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав.

Під час зустрічі з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна матиме славу у світі.

– Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава, – сказав Зеленський.

Президент також подякував партнерам України за допомогу у боротьбі з агресією РФ, з корупцією і проблемами в економіці.

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Зеленський сподівається, що Україна збільшить кількість міжнародних партнерів і стане тією країною, якою пишатимуться у міжнародному співтоваристві.

Свою промову президент завершив англійською мовою.

















Світ пишатиметься Україною – Зеленський на зустрічі з міжнародними партнерами / 4 фотографии

До слова, інвестори очікують від президента Володимира Зеленського рішень, які позитивно вплинуть на економіку України.