Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав.
Під час зустрічі з главами іноземних делегацій і послами іноземних держав президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна матиме славу у світі.
– Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава, – сказав Зеленський.
Президент також подякував партнерам України за допомогу у боротьбі з агресією РФ, з корупцією і проблемами в економіці.
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Зеленський сподівається, що Україна збільшить кількість міжнародних партнерів і стане тією країною, якою пишатимуться у міжнародному співтоваристві.
Свою промову президент завершив англійською мовою.
До слова, інвестори очікують від президента Володимира Зеленського рішень, які позитивно вплинуть на економіку України.