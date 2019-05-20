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У Києві закрили на вхід станцію метро Арсенальна

У Києві, аби запобігти тисняві, закрили на вхід станцію метро Арсенальна, яка знаходиться неподалік від Верховної Ради України.

У Києві закрили на вхід станцію метро Арсенальна

У центрі Києва через масові заходи закрили на вхід станцію метро Арсенальна, яка знаходиться біля Верховної Ради, де сьогодні проходитиме інавгурація президента України Володимира Зеленського.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

– У зв’язку з масовими заходами в центрі столиці, для уникнення тисняви та скупчення людей на платформі, станцію Арсенальна зачинено на вхід. На вихід станція працює у звичайному режимі, – заявили у прес-службі столичного метрополітену.

Нагадаємо, у зв’язку з інавгурацією у Києві перекриють низку вулиць.

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