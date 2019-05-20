З’явилася офіційна сторінка Олени Зеленської в Instagram – дружини новообраного президента України Володимира Зеленського.
У Instagram з’явився офіційний акаунт першої леді країни Олени Зеленської. На сторінці поки всього лише два пости і одна історія.
Перше фото вона опублікувала три години тому, написавши під ним: “Починаємо!”
На знімку президент України Володимир Зеленський і перша леді країни. На другій фотографії також Володимир Зеленський і Олена Зеленська перед інавгурацією.
Також є відео, на якому Олена Зеленська поправляє краватку новообраному президенту.
За три години сторінка першої леді країни зібрала понад 50 тисяч підписників.
У Олени Зеленської з’явився офіційний акаунт в Instagram / 2 фотографии
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До речі, раніше ми писали, як виглядала перша леді Олена Зеленська на інавгурації.
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