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Факти / Україна

Віталій Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді

Мер Києва Віталій Кличко приїхав на інавгурацію Володимира Зеленського на велосипеді.

Віталій Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді

Міський голова Києва Віталій Кличко прибув на інавгурацію Володимира Зеленського на велосипеді. Такий вчинок він пояснив заторами на дорогах міста.

– Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інаугурацію поїхав на велосипеді, – написав Віталій Кличко у Twitter.

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Віталій Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді / 2 фотографии

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

До речі, сьогодні зранку Київ зупинився у заторах, адже центр міста перекрили через інавгурацію. У мережу потрапила фотографія, як люди з валізами йдуть по трасі, деякі їдуть на велосипедах.

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