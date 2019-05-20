Сьогодні пройде інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського. Факти ICTV про біографію Володимира Зеленського, його політичну програму та декларації.

Володимир Зеленський переміг на виборах 2019. Сьогодні новообраний президент України вступить на посаду глави держави.

Факти ICTV подають все що відомо про біографію, передвиборчу програму та статки Володимира Зеленського.

Біографія

Володимир Зеленський – популярний український комік, актор, режисер, шоумен і продюсер, а віднедавна і політик. Про свій намір стати президентом країни Володимир Олександрович заявив у новорічну річ у прямому ефірі одного з українських телеканалів, передуючи привітанню Петра Порошенка, чим викликав шквал обговорень.

Володимир Зеленський доволі молодий кандидат, зараз йому 41 рік. Народився у Кривому Розі у родині батька-професора та матері-інженера, там здобув фах юриста у Криворізькому економічному інституті КНЕУ. У студентські роки брав активну участь у КВК, разом із друзями створив команду 95 квартал, яка у 2003 році переросла в студію зі створення телевізійних і кінопроектів.

Серіал Слуга народу, де Володимир зіграв головну роль вчителя історії, фактично став початком його політичного шляху. У грудні 2017-го він створює однойменну партію і стає її лідером.

Політична програма

Володимир Зеленський зриває усі шаблони: він запропонував людям взяти участь у створенні програми, залишивши у соцмережах коментарі щодо основних проблем України. Основні положення:

Сприяння розвитку цифрової грамотності. Голосування та участь у прийнятті важливих рішень через інтернет, загальний доступ до інформації, що стосується бюджету країни, автоматизація публічних процесів в режимі онлайн.

Голосування та участь у прийнятті важливих рішень через інтернет, загальний доступ до інформації, що стосується бюджету країни, автоматизація публічних процесів в режимі онлайн. Впровадження законів Про зняття недоторканості з президента України, народних депутатів та суддів, Про імпічмент президента України та Про відкликання народного депутата України.

Про зняття недоторканості з президента України, народних депутатів та суддів, Про імпічмент президента України та Про відкликання народного депутата України. Детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування, запровадження економічного паспорта , за яким кожна дитина накопичуватиме кошти від реалізації державою природніх благ.

свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування, , за яким кожна дитина накопичуватиме кошти від реалізації державою природніх благ. Боротьба з корупцією , перехід до накопичувальної пенсійної системи, монетизація пільг і субсидій.

, перехід до накопичувальної пенсійної системи, монетизація пільг і субсидій. Реформи освіти, перехід до страхової медицини, зосередження уваги на профілактичній медицині, популяризація здорового способу життя.

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Що задекларував Зеленський?

Володимир Зеленський володіє житловим будинком під Києвом (353,3 м²), однією квартирою у столиці (131,9 м²) та двома квартирами спільно з Борисом і Сергієм Шефірами (453,1 м²), земельною ділянкою та двома паркувальними місцями.

На рахунку його дружини квартира у Лівадії (129,8 м²) разом з паркувальним місцем (16,1 м²), квартира у Києві, а також нежитлові приміщення – спільна власність з родиною Шефірів.

З 2014 року сім’я орендує квартиру у Великій Британії (91,9 м²). Серед задекларованих коштовностей дорогі швейцарські годинники Володимира і дружини Олени, а також каблучка і сережки з діамантами. Їздять Зеленські на авто Land Rover Range Rover та на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Готівкою шоумен зберігає $285 тис., 220 тис. грн і €50 тис., у банках України – 1,18 млн грн, $16,8 тис. і €132, а також $417 тис. у банках Латвії.

Вибори президента – важливий крок в історії країни. Робіть свій вибір свідомо, адже від голосу кожного залежить подальша доля держави.

Нагадуємо, що Факти ICTV вестимуть інавгурацію Зеленського онлайн.

Фото: Володимир Зеленський, Кравс Євгеній/УНІАН